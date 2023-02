Após Belo se envolver em confusão, Gracyanne diz: “Precisando de ajuda”

Na madrugada desta última segunda-feira (21/02), o cantor Belo, 48 anos, se envolveu em uma briga com outro homem enquanto curtia, ao lado da esposa Gracyane Barbosa, 39, a segunda noite de desfiles das escolas de samba diretamente de um camarote na Marquês da Sapucaí, no Rio de Janeiro. Na tarde de ontem, quarta-feira (22/02), a musa fitness quebrou o silêncio e comentou mais à respeito do caso.

Gracyanne Barbosa nega que Belo tenha sido expulso após confusão em camarote

Segundo a coluna Léo Dias, após a confusão, o cantor teria sido expulso do camarote na Marquês da Sapucaí. No entanto, Gracyanne desmentiu a informação: “(…) Por favor, parem de acreditar em tudo que leem. Tem gente que aumenta os fatos e passa adiante uma situação sem nem ao menos estar presente e saber o que aconteceu.“, criticou.

‘Desentendimento’

De acordo com a influenciadora digital, Belo, de fato, teria se envolvido em uma discussão, mas ela garante que tudo foi rapidamente resolvido: “Não houve expulsão, apenas um desentendimento.“, explicou através da caixinha de perguntas dos Stories do Instagram. (Veja print na galeria de fotos acima!).

Assunto mais importante

Em seguida, Gracyanne chamou a atenção de seus fãs e seguidores para assuntos mais importantes, como os alagamentos provocados pelas fortes chuvas: “Enquanto muitos estão preocupados em saber o motivo da discussão do Belo ontem no camarote (…) olha a situação do Rio de Janeiro neste momento.“, escreveu ela, ao mostrar ruas alagadas da capital fluminense. “(…) muita gente está precisando de ajuda. Esse sim é um motivo para se preocupar“, acrescentou na sequência.

