Após assumirem romance, Wanessa e Dado Dolabella já estariam planejando ter um filho; Casal reatou recentemente

Dado Dolabella e Wanessa Camargo já não escondem mais o quão felizes estão juntos! O casal, que viveu um romance nos anos 2000, reataram recentemente após meses de muita especulação na mídia. Agora, mais apaixonados do que nunca, os pombinhos parecem já querer dar um novo passo importante.

De acordo com Lucas Pasin, do Uol Splash, os artistas pretendem em breve ter um filho juntos, e a família da cantora já estaria ciente e, inclusive, apoia a decisão do casal. “Wanessa e Dado vivem o sentimento de ‘verdadeiro amor’, são intensos, se jogam no relacionamento com a emoção, e quando eles falam de filhos têm o apoio da família”, teria dito uma fonte próxima dos Camargo, ao colunista.

Vale lembrar que Wanessa já tem dois filhos, fruto de seu casamento com Marcus Buaiz, no qual rompeu em maio após boatos de crise na relação. Já Dado Dolabella, não tem filhos, mas sempre deixou claro sua vontade de ser pai.