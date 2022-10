Após 20 anos, PMAM adquire novos cavalos para reforçar as atividades do Policiamento Montado

O Governo do Estado, por meio da Polícia Militar do Amazonas (PMAM), está adquirindo 41 novos cavalos, que vão auxiliar os trabalhos do Regimento de Policiamento Montado Coronel Bentes (RPMon). Nesta quarta-feira (26/10), a Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM) apresentou parte dos novos animais no Comando de Policiamento Especializado (CPE), bairro Dom Pedro, zona centro-oeste de Manaus.

Dos 41 novos animais para a Cavalaria, 22 já se encontram na capital. No total, o Governo do Estado investiu R$ 3,5 milhões na aquisição. De acordo com o comandante-geral da PMAM, coronel Vinicius Almeida, os cavalos vão atuar nas atividades realizadas pela equoterapia, que é um método terapêutico voltado ao desenvolvimento psicossocial.

“Hoje, nós já temos uma estrutura de transporte desses animais, temos profissionais qualificados, mas foram 20 anos sem a renovação do plantel. Nós necessitávamos de animais novos, prontos para o serviço. Precisamos destacar também que a nossa equoterapia é a melhor desenvolvida no Brasil”, ressaltou.

Segundo o comandante da Cavalaria, coronel João Paulo Queiroz, os animais são da raça Brasileiro de Hipismo e também vão passar por treinamentos intensivos, que serão realizados pelas equipes do RPMon. Somente após essa etapa os equinos vão ser integrados ao serviço de Policiamento Montado.

“Nós verificamos, dentro de um ambiente nacional, qual era a melhor raça que se desenvolvia nesse ambiente, para que pudéssemos utilizar em todas as nossas atividades como patrulhamento, ações do Choque, esportivas, entre outras”, disse.