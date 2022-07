Aplicativo Caixa Tem: Veja como instalar app e contratar empréstimos “Rápido e Seguro”

Aplicativo Caixa Tem: Veja como instalar app e contratar empréstimos de até R$1.000,00

A Caixa Econômica Federal lançou duas linhas de crédito através do Caixa Tem, aplicativo da instituição.

Os clientes poderão ter acesso aos empréstimo com valores de R$ 300 a R$ 1 mil, sendo disponibilizada uma quantia pré-aprovada. O pagamento do empréstimo pode ser parcelado em 18 a 24 meses.

A Caixa informou que tem a expectativa de que 100 milhões de pessoas tenham acesso às linhas de crédito. Além disso, a instituição disponibiliza a contratação dos empréstimos para pessoas em situação de vulnerabilidade financeira.

Segundo a Caixa Econômica, o cliente deverá atualizar o aplicativo para que a opção do crédito seja disponibilizada, transformando a conta Poupança Social Digital Caixa em Poupança Digital+.

Além disso, a estatal informou que as liberações ocorrerão de forma escalonada, de acordo com o mês de nascimento de cada cidadão. Ademais, a opção de empréstimo não é permitida para negativados ou segurados do Bolsa Família.

O procedimento será realizado totalmente pelo Caixa Tem, sem a necessidade de o interessado comparecer em uma agência da Caixa Econômica. O serviço será concedido com as taxas mais baixas do mercado de empréstimos.

Com isso, a instituição garante que a medida deve beneficiar os cidadãos de baixa renda e movimentar a economia do país. O Caixa Tem foi para muitos o primeiro acesso ao mercado financeiro.

A novidade oferece empréstimos de R$ 300 a R$ 1 mil, através do aplicativo Caixa Tem. A taxa de juros é de 3,99% ao mês, com pagamento em até 24 vezes.

Para os interessados que já são correntistas do aplicativo, a atualização cadastral e a solicitação do crédito estarão disponíveis de forma gradativa, conforme o mês de aniversário do cidadão. O pedido pode ser aprovado em até 10 dias.

Já os cidadãos que ainda não possuem uma conta poupança social digital, poderá se cadastrar no aplicativo a partir do dia 8 de novembro, também seguindo a liberação conforme o mês de nascimento de cada um.

Veja como atualizar o CAIXA TEM e solicitar o empréstimo de até R$ 3.000

Atualmente, o aplicativo Caixa Tem oferece uma série de serviços aos usuários. Neste ano, por exemplo, o Governo Federal anunciou uma nova linha de microcrédito pela carteira digital.

O novo programa pode ser contratado tanto por pessoas físicas (PF) que desejam empreender quanto por microempreendedores individuais (MEIs). O valor concedido depende do perfil do solicitante, sendo de até R$ 1 mil para PF e até R$ 3 mil para MEI.

Para pessoas físicas, a taxa chega a 1,95%, enquanto para pequenos empreendedores, a taxa é de 1,99%. No entanto, em ambos os casos o parcelamento da dívida pode chegar a 24 vezes, ou seja, dois anos.

O novo empréstimo é relativo ao programa SIM Digital e tem expectativa de contar com duas propostas, conforme informado.

Para pedir o crédito pelo Caixa Tem – opção disponível apenas para pessoas físicas -, é necessário atualizar o aplicativo. Veja o passo a passo a seguir de como realizar essa ação.

Como atualizar o Caixa Tem?

A atualização do Caixa Tem é realizada pelo próprio celular, de forma simples e prática.

Vá na loja de aplicativos do seu celular e baixe a última versão do Caixa Tem; Abra o aplicativo; Tenha em mãos documentos de identificação com foto, RG ou CNH; Faça o login usando o número do seu CPF e senha; Na tela inicial, toque na opção “Atualize seu Cadastro”; Para confirmar, clique em “Entendi, vamos começar”; Verifique se seu endereço está certo e atualizado, estando tudo correto, confirme clicando em “Sim”; Caso os dados não estejam corretos, edite com as informações atualizadas; Na sequência, informe o local onde nasceu e depois responda algumas perguntas que aparecerá na tela; Feito isto, clique em “Próximo”; Verifique os dados informados e toque em “Continuar”; Por fim, siga as instruções para enviar as fotos do seu documento.

Como solicitar o empréstimo?

Após atualizar os dados do Caixa Tem, será possível solicitar o empréstimo. Veja como:

Selecione “Contratar Crédito Caixa TEM”;

Responda o quiz;

Escolha o valor do crédito;

Escolha a melhor data para pagamento das parcelas;

Escolha a quantidade de parcelas;

Digite a senha Caixa Tem e pronto;

Será necessário aguardar alguns dias para avaliação da Caixa.

Como os MEIs devem solicitar o empréstimo?

Na prática, o requerente terá que ir presencialmente até uma agência da Caixa e apresentar o comprovante de residência e os documentos pessoais da empresa, sendo: