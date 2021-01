Aos gritos de ‘Mito’, Bolsonaro mergulha em praia lotada no litoral de SP

O presidente Jair Bolsonaro fez nesta sexta-feira (1º) um passeio de lancha em Praia Grande, no litoral de São Paulo, onde passou a virada do ano. No meio do passeio, vestindo uma camisa do Santos, mergulhou no mar e interagiu brevemente com banhistas que gritavam “Mito” em uníssono. Eles também proferiam xingamentos contra o governador de São Paulo, João Doria (PSDB).

No Twitter, “Praia Grande” virou um dos tópicos mais comentados na tarde desta sexta-feira. As imagens do mergulho provocaram revolta entre detratores do presidente, por conta dos riscos da aglomeração no contexto da pandemia, e aclamação entre os apoiadores de Bolsonaro.

Fonte: Gazeta do Povo.