Ao menos nove trechos da BR-364 e um da BR-421 foram bloqueados em Rondônia por apoiadores do presidente Bolsonaro.

As primeiras manifestações começaram na noite do domingo (30), logo após os resultados do segundo turno das eleições que terminou com a vitória de Luiz Inácio Lula da Silva (PT), e se espalharam por pelo menos cinco cidades na manhã desta segunda-feira (31).

Em Cacoal (RO), vídeos mostram que os manifestantes atearam fogo em barris e descarregaram terra na BR para bloquear a passagem dos veículos. Os protestos são contra o resultado das eleições que garantiu a derrota do atual presidente.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), as manifestações são pacíficas. O trânsito está parcialmente paralisado em todos os trechos mapeados. São liberados para circulação os veículos de emergências, como viaturas e ambulâncias.

No momento, há confirmação de nove pontos com presença de manifestantes, sendo oito na BR 364:

– BR 364 Km 1040 – Distrito de Extrema, Porto Velho/RO

– BR 364 Km 1069 – Distrito de Nova Califónia, Porto Velho/RO

– BR 364 Km 960 – Distrito de Vista Alegre do Abunã, Porto Velho/RO

– BR 364 Km 512 – Ariquemes/RO – em frente à SUPREMAX

– BR 364 Km 383 – Ouro Preto do Oeste/RO – em frente à Gima Veículos

– BR 364 Km 337 – Ji-Paraná/RO – acesso ao anel viário

– BR 364 Km 235 – Cacoal/RO – próximo à Coopercal

– BR 364 Km 16 – Vilhena/RO – próximo ao posto Catarinense

– BR 421 Km 49 – Monte Negro/RO – próximo ao trevo de entrada do município

