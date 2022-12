Antonia Fontenelle é condenada após sugerir que Felipe Neto usa drogas e terá que pagar indenização

Se Antonia Fontenelle achou que colocaria a boca no trombone sem sofrer as consequências… se enganou! Conhecida pela polêmicas confusões na web, a apresentadora não se livrou de um processo após sugerir que Felipe Neto usa drogas e, de acordo com Anselmo Góis, do jornal O Globo, terá que pagar indenização ao youtuber.

Tudo começou em novembro de 2021, quando o Ministério Público do Rio de Janeiro protocolou o pedido de condenação de Fontenelle por difamação contra Neto, logo após a loira chamá-lo de sociopata, afirmando que ele fazia o uso de cocaína.

Na época, Felipe achou o episódio um absurdo e processou Antonia, que, agora, foi condenada pela Justiça e, além da indenização de 20 mil reais, terá que pagar a pena de um ano, nove meses e dez dias de serviço comunitário.