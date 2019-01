ANTIGA SEDE DO IBAMA EM HUMAITÁ, VIROU MORADIA DE ASSALTANTES E DEPENDENTE QUÍMICOS

Antigas instalações do IBAMA em Humaitá, está sendo utilizada por drogados e moradores de ruas, a reclamação das pessoas que passam pela Avenida Transamazônica tem aumentado com o passar dos dias, a antiga sede, esta abandonada desde o episódio de revolta dos garimpeiros que queimaram e destruíram o local em retaliação as ações de apreensões e incêndios nas balsas garimpeiras.

Moradores da redondeza reclama que, a permanência dessas pessoas anônimas tem gerado medo e intranquilidade para os que por ali passam diariamente, eles denunciam que, já houve alguns casos de assaltos armados de revolver, e após denuncia a polícia nada foi feito até então.

É preciso a ação da prefeitura, através da assistência social, mobilizar algumas medidas no local para evitar o aumento de dependentes químicos, que vem aumentando em nossa cidade. A polícia militar tem feito constante rondas pelo local, mas não é sua função recolher essas pessoas que ali residem livremente.

Texto: Chaguinha

