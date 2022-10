Anori e Juruá decretam situação de emergência por seca de rios no Amazonas

Mais dois municípios decretaram situação de emergência por conta do período de estiagem, que está levando a seca de rios no Amazonas. Anori e Juruá declararam a situação na terça-feira (25), com os decretos sendo publicados nesta quinta-feira (27), no Diário Oficial dos Municípios.

Em Anori o decreto terá duração de 180 dias, com a justificativa de que a região sofre com chuvas insuficientes e que a estiagem do rio está provocando desequilíbrio hidrológico.

A situação de emergência em Juruá foi decretada por conta da falta de água para o consumo humano e que a prefeitura está com dificuldades financeiras para prestar socorro a todas as famílias prejudicadas pela estiagem. O decreto no município também terá duração de 180 dias.

