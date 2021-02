Ano Letivo 2021: volta às aulas da rede estadual está prevista para 18 de fevereiro com ensino remoto

Calendário escolar será seguido pela Secretaria de Estado de Educação

O Conselho Estadual de Educação do Amazonas (CEE-AM) aprovou, para o próximo dia 18 de fevereiro, o retorno das aulas da rede pública estadual, com a definição do Calendário Escolar que será seguido pela Secretaria de Estado de Educação e Desporto. O documento será publicado no Diário Oficial do Estado (DOE). Inicialmente, as aulas serão na modalidade remota, conforme já havia anunciado o governador Wilson Lima, na última sexta-feira (29/01).

Primeiramente, serão iniciadas as aulas do Ensino Básico e Educação de Jovens e Adultos (EJA), com transmissões pela televisão aberta e internet. O Ensino Mediado por Tecnologia, realizado pela Secretaria de Educação por meio do Centro de Mídias da Educação (Cemeam), tem data de início prevista somente para o dia 15 de março.

Entre os dias 8 e 10 de fevereiro, será realizada a Jornada Pedagógica, voltada para todos os docentes da rede estadual, também de maneira on-line. O término do ano letivo está agendado para 17 de dezembro para todas as modalidades, conforme o calendário escolar.

De acordo com o secretário de Estado de Educação, Luis Fabian Barbosa, durante a semana, a Secretaria de Estado deve finalizar os detalhes do novo formato do regime especial de aulas não presenciais, que inclui o “Aula em Casa”. “Estamos trabalhando para atualizar o formato das nossas transmissões e assistir ainda mais nossos estudantes neste momento. Nosso calendário vai iniciar dentro do que foi previsto para que possamos avançar no início do ano letivo”, explicou.

Interior – O calendário vale também para as escolas estaduais nos municípios do interior do Amazonas. Os estudantes das escolas de Ensino Básico que tiverem acesso ao “Aula em Casa” poderão acompanhar pela televisão e internet. Já aqueles que não tiverem acesso devem ficar atentos aos comunicados das escolas, que definirão as estratégias para início das atividades.

Nova EJA – Neste ano, a Educação de Jovens e Adultos (EJA) foi reformulada. Agora, ela possui nova carga horária (400h) e terá uma série por semestre. Por conta disso, a modalidade teve o seu calendário escolar dividido em duas etapas: o primeiro semestre, que deverá ser iniciado no dia 18 de fevereiro, com término em 23 de julho; e o segundo semestre, que começará em 26 de julho e será finalizado no dia 29 de dezembro.

FOTOS: Eduardo Cavalcante/Seduc