Partida que marca encerramento do campeonato acontece entre Flamengo e Palmeiras, no estádio Centenário, no Uruguai.

Anitta vai se apresentar na final da Libertadores. A assessoria da cantora confirmou a informação ao g1 nesta quarta-feira (24), mas não deu detalhes sobre como será a participação da cantora no evento esportivo.

A grande final entre Palmeiras e Flamengo acontece no sábado (27), no estádio Centenário, em Montevideo, no Uruguai.

Em 2019, Anitta também se apresentou na grande final do torneio de futebol, que aconteceu em Lima, no Peru. Na ocasião, ainda foram convocados Gabriel, o Pensador, o colombiano Sebastián Yatra e os argentinos da banda Turf, Fito Páez e Tini Stoessel.

Anitta, que torce para o Botafogo, falou sobre sua participação no podcast “Podcats”, comandado por Virgínia e Camila Loures, e afirmou que quer um posto de musa do Flamengo caso o time vença a partida.

“Não sou Flamengo, não. Sou botafoguense. Mas assim, nas vezes que fui no Flamengo, o Flamengo ganhou. O truque é: eu vou e canto e vou embora, aí Flamengo ganha. É uma loucura.”

Fonte: G1