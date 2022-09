Anitta rebate críticas de rapper americano: “Vá fazer seu dinheiro”

Nesta última quinta-feira (1) Anitta respondeu um comentário maldoso feito pelo rapper internacional Yung Cyph no Twitter. O rapper chamou Anitta de “v*dia” ao repostar um vídeo da cantora no VMA.

“Essas v*dias ficam por aí se arreg*nhando na internet por poucos dólares, quando podiam faturar o quádruplo disso se fizessem algo que realmente envolvesse talento e inteligência. Mas elas não são muito espertas, desrespeitam qualquer homem que possa ajudá-las e dão moral para qualquer p**”, escreveu Yung Cyph.

Anitta não deixou barato e respondeu o rapper, rebatendo as críticas. “V*dia, vá fazer a p**** do seu dinheiro e cale a boca. Ou você pode ir estudar antes de falar sobre mim, para que você possa aprender alguma merd* de verdade”, disparou a cantora.

Bitch go make your fuckin money and shut the fuck up. Or you can go to study before you talk about me so u can learn some real shit lil pussy.

— Anitta (@Anitta) September 2, 2022