Anitta: megahit “Envolver” entra em lista de reggaeton da Rolling Stone

A popstar Anitta segue colecionado marcas e recordes em sua carreira e agora, ela acaba de entrar em uma seleta lista da revista Rolling Stone com as 100 melhores músicas de reggaeton de todos os tempos com o megahit Envolver. O single entrou na referida lista na última segunda-feira (26).

Envolver alcançou a 81ª colocação na lista de reggaeton da Rolling Stone. Além disso, o single entrou para o TOP 10 das paradas de países como México, Panamá, Paraguai, Equador, Bolívia, Peru, além de Brasil e Portugal.

A faixa também figurou no TOP 20 de outros países latinos como República Dominicana, Costa Rica, El Salvador, Honduras, Argentina, entre outros.

“O sucesso global de Anitta atingiu massa crítica este ano com “Envolver”. Fãs pularam no desafio de dança no TikTok e ajudaram a levar a faixa ao número um nas paradas globais do Spotify, conseguindo um recorde mundial do Guinness como o primeiro artista latino solo a atingir esse pico”, destacou a revista.

Com Envolver, Anitta foi a primeira brasileira a conquistar o MTV Video Music Awards neste domingo (28) com o prêmio de Melhor Música Latina.

Outros artistas de reggaeton como Anitta?