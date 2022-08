Anitta leva funk ao VMA 2022 em sua estreia: “Pensaram que não ia rebolar hoje?”

Anitta, de 29 anos, se fez um show neste domingo (28) no palco do VMA 2022. No black carpet da premiação, a cantora havia adiantado que levaria referências brasileiras à sua performance. Ela ainda concorre na categoria solo Melhor Latino pelo hit Envolver, e é a primeira brasileira solo indicada ao Video Music Awards.

A cantora começou cantando a música com a qual concorre e levou um medley com funk e bailarinos ao palco. “Vocês pensaram que eu não ia rebolar hoje”, disse ela, citando sua famosa frase.

Antes de subir ao palco, Anitta foi anunciada no intervalo como “deusa brasileira” e, em seguida, foi dito que ela está pronta para rebolar em seu primeiro VMA”. A cantora foi chamada ao palco pelo grupo de k-pop BLACKPINK, com quem posou nos bastidores da premiação.