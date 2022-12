Anitta está vivendo affair com ator de série da Netflix; Saiba quem!

No último sábado (10), Anitta aumentou os rumores de estar vivendo um possível relacionamento com Lucca Picon. O jovem ator, de 21 anos, acompanhou a cantora em cima do trio elétrico, durante uma apresentação da famosa em Natal, no Rio de Grande do Norte.

Lucca ganhou notoriedade após estrelar Malhação – Toda Forma de Amar, na Rede Globo, em 2019. Atualmente, faz parte do elenco da série original Netflix, “De Volta aos 15”, estrelada por Maisa Silva. Apesar dos flagras com Anitta, nenhum dos dois assumiram o namoro.

Em nossa galeria acima, conheça mais sobre Lucca Picon, o novo affair da poderosa!