Anitta disponibiliza trecho de “Lobby” com Missy Elliott 

A popstar Anitta disponibilizou nesta terça-feira (16) um trecho da faixa colaborativa Lobby, que contará com a participação especial da lendária Missy Elliott. O single é parte integrante da versão deluxe de Versions Of Me e chegará às plataformas digitais pela Warner Records nesta sexta-feira (18).

O pequena parte de Lobby foi compartilhada na conta oficial de Anitta na plataforma TikTok, onde a artista aparece vestida com um modelo branco, óculos escuros e lenço no cabelo.

