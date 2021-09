ANEL VIÁRIO DE HUMAITÁ AVANÇA TODO DIA, PONTE DO IGARAPÉ DO BANHEIRO COMEÇA A SER MONTADA

Dois gigantescos guindastes capazes de levantar 90 toneladas, ja estão colocando as vigas de transposição no cruzamento do Igarapé do Banheiro, por onde passarão mais 300 carretas todos os dias, até o Porto de Cargas e Grãos em Humaitá.

Estivemos no local registrando um pouco dos serviços em execução e constatamos que, 50% da pista dos quase 12 km já estão pré asfaltados

O prefeito de Humaitá esteve visitando as obras na tarde desta quarta-feira em companhia do engenheiro Siqueira e do proprietário da Empresa de Engenharia e Construção Colorado, Linker Camelli.

A obra segue em curso dia e noite, e tudo indica que, ela ficará pronta até o final do ano.

BY ACRÍTICA DE HUMAITÁ