Anel Rodoviário: motorista avança bloqueio e só para após disparos

Um homem de 52 anos dirigia uma caminhonete e foi preso após furar o bloqueio da Polícia Militar Rodoviária (PMRv), devido ao acidente com uma carreta na manhã desta quarta-feira (10/8). O homem só parou o veículo após um policial disparar contra o carro. Os tiros, porém, não atingiram a caminhonete nem o motorista.

Antes de efetuar o disparo, os policiais solicitaram várias vezes que o carro parasse, porém, o condutor não obedeceu aos chamados. O ponto do bloqueio estava a 1km do local do acidente. i

Após ser algemado, o motorista se justificou dizendo que estava com a carteira de habilitação vencida e no telefone, por isso, não parou. Ele foi encaminhado para o Detran-MG em Belo Horizonte e será indiciado por direção perigosa.