Anderson Sousa é aclamado presidente da Associação Amazonense de Municípios

O prefeito de Rio Preto da Eva, Anderson Sousa (União Brasil), foi aclamado presidente da Associação Amazonense de Municípios (AAM), na tarde desta quinta-feira (15/12). “Vamos buscar uma gestão participativa, com diálogo aberto com o governo estadual e iniciar um outro com o federal, sem viés partidário, pensando única e exclusivamente na melhoria da vida da nossa gente”, afirmou.



A solenidade que marcou a assunção de Anderson Sousa ocorreu no auditório do Hotel Comfort, Distrito Industrial, zona centro-sul da capital amazonense, e contou com a presença de diversas autoridades, entre prefeitos, deputados e vereadores.



Anderson Sousa encabeça a chapa ‘Municípios Unidos, Estado Fortalecido’, que foi aclamada para comandar a Associação dos Municípios para o biênio 2023-2024. O prefeito de Rio Preto da Eva destacou que a prioridade é fortalecer os municípios “independente de bandeiras políticas, a prioridade é trabalhar para fortalecer os municípios e, em consequência, a vida daqueles que moram no interior”.



O evento reuniu mais de 40 prefeitos, entre eles, o mandatário municipal de Manaus, David Almeida (Avante), que foi nomeado por Anderson como presidente de honra da entidade.



“Está mais do que na hora de sentarmos, conversarmos e avançarmos nas questões dos municípios. Contem comigo para que esses recursos cheguem aos lugares mais longínquos”, disse David.



Quem faz parte da nova presidência

Além da apresentação do novo presidente, a chapa tem o prefeito de Novo Airão, Roberto Frederico, indicado à vice-presidência.



Como 1º e 2º secretários, a chapa apresenta os prefeitos Anderson Adriano, de Autazes, e Junior Leite, de Maués. Além deles, o prefeito José Claudenor, de Urucurituba, e José Maria, do Juruá, como como 1º e 2º tesoureiro, respectivamente.