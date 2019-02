Anderson Silva faz luta dura, mas é derrotado por unanimidade por Israel Adesanya na Austrália

– Estou muito feliz. Quero agradecer a Deus por me dar a chance de estar aqui mais uma vez. Amo o meu trabalho. Lutar é muito duro, e eu tive diante de mim um grande lutador. Vou continuar lutando, porque essa é a minha paixão e a minha vida. Obrigado a todos que vieram aqui. Eu quero lutar em Curitiba, que é a minha cidade. Agora voltarei para a minha família, e depois talvez lutar em Curitiba – disse o brasileiro antes de tentar imitar o grito de guerra dos australiano “Aussie, Aussie, Aussie, Oi, Oi, Oi!” sem muito sucesso

A luta

A luta começou com os dois lutadores se estudando no centro do octógono, e Adesanya tomou a iniciativa do ataque com dois chutes baixos. O nigeriano andava para frente e tentava ajustar a distância, enquanto Anderson esperava para buscar os contragolpes. O brasileiro media os jabs também para encontrar a distância, e Adesanya mantinha a guarda baixa. Anderson se aproveitou para acertar um golpe rápido que fez o rival andar para trás, mas recebeu um contragolpe que o fez dobrar as pernas. Anderson recuperou-se rápido, e igualou a luta na metade d round. A pouco mais de 1m30s do intervalo, Anderson baixou a guarda esperando que Adesanya o atacasse. O nigeriano lançou o golpe, que ficou na guarda. Anderson passou a se sentir à vontade na luta, e aplicou golpes de efeito em Adesanya, que tentou revidar com um chute alto, forçando o brasileiro a fazer uma esquiva sensacional, levantando o público. Os dois foram para o centro do octógono nos segundos finais, e Adesanya fez uma pose lembrando Bruce Lee chamando Anderson para a luta. O Spider apenas esperou o round acabar.

No segundo round, após algumas trocas de golpes, Anderson atraiu Adesanya para a grade baixando a guarda, mas o nigeriano não caiu na estratégia do brasileiro. Na volta para o centro, Adesanya acertou três golpes seguidos em Anderson, que baixou a guarda e se deixou ser atingido, olhando fixamente para o rival. A luta ficou igual, e o brasileiro conectou bons golpes que fizeram Adesanya recuar e buscar o clinche. Anderson minava as pernas do nigeriano com chutes, e evitava se desgastar perseguindo-o. A luta era disputada na curta distância, deixando os fãs eletrizados. No fim do round, Anderson fez uma “blitz”, acuando o nigeriano na grade e buscando aplicar golpes na cabeça, mas Adesanya se defendeu.

No terceiro e último round, ao som dos gritos de “Silva” por parte dos fãs, Anderson começou a provocar Adesanya, pedindo que ele batesse no seu abdômen. O nigeriano aceitou e desferiu alguns golpes. O brasileiro parou de costas para a grade e chamou insistentemente Adesanya para o seu encontro. O nigeriano hesitou, e Anderson, já com o olho direito muito inchado, desistiu e foi ao seu encontro. O brasileiro mostrava estar muito à vontade na luta, e mantinha a disputa igual. Os dois lutadores desferiam golpes seguidos, e Anderson mais uma vez baixou a guarda e aceitou sem esquivar três socos de Adesanya na cabeça. Os dois continuaram próximos e trocando golpes até o fim da luta, quando se abraçaram e trocaram algumas palavras.