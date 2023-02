Ancelotti diz não saber de espera da CBF e comenta final sem o Flamengo: “Futebol está mudando”

O Real Madrid enfrentará o Al Hilal, da Arábia Saudita, na final do Mundial de Clubes neste sábado, mas a entrevista coletiva do técnico Carlo Ancelotti na véspera do confronto foi dominada por temas relacionados ao futebol brasileiro. O italiano, naturalmente, comentou a ausência do Flamengo, campeão sul-americano, na decisão, mas também falou sobre o suposto interesse da CBF em sua contratação e até sobre esperar a chegada de Endrick.



Ao comentou a eliminação do Rubro-Negro na semifinal do Mundial, após derrota para o time saudita, Ancelotti afirmou que trata-se de mais um exemplo de como o futebol tem mostrado maior equilíbrio, com resultados surpreendentes sendo constantes.