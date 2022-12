ANA PAULA LEAL É ELEITA NOVA DIRETORA DO BASA

Dia histórico para o Banco da Amazônia (Basa) pela primeira mulher ao assumir uma diretoria da Instituição! O Conselho de Administração (CONSAD) do Banco elegeu a gerente executiva Ana Paula Bulhões Moitinho Leal para o cargo de Diretora do Banco da Amazônia. Ela foi designada para responder pela Diretoria de Gestão de Recursos e Portfólio de Produtos e Serviços (DIREP). Este cargo estava vago desde o primeiro semestre deste ano.

Durante o momento da posse, realizada no dia 15 de dezembro, a nova diretora Ana Paula ressaltou a sua gratidão e reconhecimento. “Nosso Banco foi vitorioso por acreditar e qualificar os nossos colaboradores”, afirmou. Destacou a semente que a Dra. Andrea Leonel, presidente do Conselho de Administração do Banco, plantou e foi fundamental nessa trajetória. Ela reuniu com as executivas do Banco e disse que queria uma mulher na diretoria. “Com o seu jeito, com sua habilidade, fomos percebendo que era possível”, destacou emocionada.

Para a analista júnior da gerência de pessoas jurídicas do Banco, Rita Santos, esta escolha é motivo de muito orgulho e inspiração. “Acompanhar a ascensão da primeira mulher e funcionária da carreira a alcançar o cargo de diretoria na instituição é maravilhoso”, exclamou.

De acordo com o secretário executivo do Banco, Alcir Erse, esta eleição ocorreu base no Artigo 29, Inciso III e Art. 32 do Estatuto Social, após a análise do Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração sobre o preenchimento de requisitos e ausência de vedações e manifestação favorável da Casa Civil da Presidência da República.

PERFIL DA NOVA DIRETORA ELEITA: Ana Paula Bulhões Moitinho Leal

Economista, executiva de controles internos e compliance

Profissional que atua há 24 anos na indústria bancária, com 14 anos de experiência em cargos de gestão em segundo nível hierárquico. Atuou por nove anos como executiva da área de Controladoria. Participou de diversos colegiados, relacionados aos temas planejamento, alocação de ativos e passivos, gestão de riscos e controle e integridade. Foi membro da Comissão de Ética do BASA. Atualmente é Gerente Executiva da área de Controles Internos do BASA e Conselheira Fiscal da BB Previdência. Formada em Economia, possui especialização em Auditoria Interna, MBA em Negócios Financeiros. Certificação Profissional CPA-20 e ICSS Ênfase em Administração. Apresenta conhecimentos relacionados aos temas governança, finanças, gestão de riscos, compliance, auditoria, planejamento e integridade.