Ana Castela está namorando Gustavo mioto? “Veja os detalhes”

No entanto, a mãe da cantora, Michele Castela, postou foto com o artista e o elogiou

A cantora Ana Castela usou o Instagram, na tarde desta quinta-feira (26) de janeiro, para negar que esteja namorado Gustavo Mioto. A colunista Fábia Oliveira havia publicado que os dois estavam em um relacionamento sério após serem vistos juntos, nesta quarta-feira (25) janeiro, no Paraná, aproveitando folga em suas respectivas agendas.

“Não estou namorando. Desmentindo fake news”, escreveu Ana Castela em post no Stories.

A artista deletou a postagem logo em seguida, após a repercussão.

No entanto, Michele Castela, mãe de Ana, publicou também na tarde de hoje uma foto ao lado de Gustavo. “Que menino maravilhoso”, escreveu na legenda.



O boato sobre o affair de Ana e Gustavo existe desde o ano passado, após os fãs notarem a química entre eles em uma apresentação no TVZ, do Multishow.

Gustavo Mioto já namorou com a influenciadora digital Thayara OG. Os dois terminaram o relacionamento em 2021.

