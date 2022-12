Ana Castela abre o jogo sobre rumores de romance com Gustavo Mioto

Ana Castela se pronunciou sobre os boatos de romance com o cantor Gustavo Mioto. Em entrevista ao colunista Leo Dias, do ‘Metrópoles’, a artista disse que os dois são apenas amigos.

Vale lembrar que os rumores começaram após eles serem flagrados bem próximos durante uma festa. No vídeo, Ana e Gustavo aparecem se abraçando e conversando dentro de uma piscina.

Outros momentos que fortaleceram os rumores foram a apresentação da dupla no evento Tik Tok Awards e a participação da cantora no TVZ, do Multishow.

No entanto, a artista descartou os rumores após ser questionada sobre o suposto casal. “Por enquanto, só amigos”, afirmou Ana Castela em um bate-papo com Leo Dias. Gustavo Mioto ainda não se pronunciou sobre o assunto.