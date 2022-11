‘Amyipaguana’: Mostra de Cultura Popular terá lançamento no Largo de São Sebastião, neste sábado (05/11)

Música, dança, teatro, arte circense, capoeira, datas festivas. A cultura popular se manifesta em diferentes linguagens. Para fomentar e difundir as diversas expressões culturais de grupos sociais, a Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa lança a terceira edição da “Amyipaguana – Mostra de Cultura Popular”, no sábado (05/11), às 17h, no Largo de São Sebastião, Centro. O evento será uma prévia da programação oficial da mostra, a ser realizada de 18 a 26 de novembro.

A mostra, não por acaso, será lançada no Dia Nacional da Cultura. Segundo o secretário executivo da pasta, Luis Carlos Bonates, a proposta é tornar visível as manifestações culturais que não estão associadas a uma cadeia econômica, fortalecendo a identidade amazônica. “Amyipaguana”, do tupi-guarani, significa “ancestralidade”.

“O lançamento do ‘Amyipaguana’ culmina com uma data expressiva para cultura e dá peso à causa, que ainda é invisível aos olhos da maioria”, disse. “A cultura popular é a raiz e a valorização das massas, da história afro-indígena, das diversas etnias, crenças e costumes do Amazonas”, destaca o secretário executivo, idealizador da mostra.

A programação no Largo de São Sebastião inicia às 17h com apresentação de capoeira, hip-hop, arte circense, música, grafite, teatro e danças populares. Entre as atrações, Tambor de Crioula, Frente Unida da Capoeira Tradicional no Amazonas, Maracatu Pedra Encantada, Nativos Crew e outras atrações de representatividade da cultura popular.

Programação oficial

Após o lançamento, a programação oficial da mostra “Amyipaguana” acontece entre os dias 18 e 26 de novembro, no Largo de São Sebastião e no Teatro Gebes Medeiros (avenida Eduardo Ribeiro, Centro). A agenda inclui palestras, oficinas, exibição de documentários etnoculturais e atrações com diferentes linguagens culturais. Todas as atividades terão entrada gratuita.

Bonates ressalta que, além de fomentar e difundir a cultura popular, a programação do “Amyipaguana” promove a troca de experiências entre os profissionais.

“Durante nove dias, artistas de outros estados trocam informações e conhecimentos com os artistas amazonenses. O evento contribui ainda para geração de emprego e renda aos fazedores de cultura como músicos, atores, produtores e outros”.

Outro ponto positivo, citado pelo gerente de eventos da Secretaria de Cultura e Economia Criativa, Denis Carvalho, é o local de realização desta terceira edição do “Amyipaguana”.

“No ano passado a programação aconteceu no Centro de Convenções Povos da Amazônia. Neste ano, o evento cresceu, vários grupos nos procuraram, mudamos a programação para o Largo de São Sebastião e para Teatro Gebes Medeiros, ampliando as possibilidades de interação entre o público e os artistas”, finaliza Denis.

FOTOS: Michael Dantas/Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa