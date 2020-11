Ampliação da maternidade Balbina Mestrinho leva a marca da Imprensa Oficial

A Maternidade Estadual Balbina está ampliando o seu atendimento neonatal. A unidade passará a ter 165 leitos, 30 a mais em relação ao quadro atual de capacidade, que é de 134. A Imprensa Oficial do Amazonas (IOA) faz parte deste trabalho, realizando a comunicação visual dos novos espaços.

Os serviços oferecidos pela IOA na maternidade são adesivos blecaute para as janelas, identidade visual de corredores, ambientação temática de salas, placas de identificação e a placa de descerramento da inauguração das unidades de Cuidados Intermediários Neonatal Convencional (Ucinco), de Cuidados Intermediários Neonatal Canguru (Ucinca) e de Terapia Intensiva Neonatal.

O fornecimento de serviços para os órgãos que compõem o Governo do Estado visa economia e celeridade, uma vez que estão dentro da mesma estrutura governamental, facilitando o processo de aquisição e prestação de serviços. Segundo a diretora-geral da Balbina Mestrinho, Rafaela Gomes, este objetivo foi alcançado devido à rapidez e agilidade no trabalho desenvolvido pela Imprensa Oficial.

“Indicaram a nós que a melhor escolha seria a Imprensa Oficial por ser a responsável por toda a parte gráfica do Estado, o que nos deu mais conforto, já que a Imprensa já possui o padrão da gestão governamental. A percepção do trabalho está sendo muito boa, atendendo a tudo o que foi solicitado”, afirma Rafaela.

A prestação de serviços da Imprensa Oficial à Maternidade Balbina Mestrinho obedece à determinação do governador Wilson Lima que, por meio de decreto, estabeleceu que seja dada preferência à IOA na produção e execução de serviços gráficos contratados pelas secretarias, autarquias e fundações do Governo.

Nesse sentido, a gerente administrativa da SES-AM, Raquel Souza, já sinalizou que, assim que esta parte da obra for entregue, haverá nova contratação da Imprensa Oficial. “Essas áreas estão sendo preparadas para receber os bebês que estão na UTI, eles vão descer e entra em obra lá em cima, com previsão para ainda esse ano. A gente vai precisar dessa parte de finalização de ambiência que a Imprensa Oficial nos deu suporte agora”, pontuou Souza.

Para o diretor-presidente da Imprensa Oficial, Mário Aufiero, é uma honra participar do processo de ampliação de uma unidade de saúde tão importante ao Estado.

“Poder contribuir com os processos de modernização e ampliação dos serviços do Governo do Estado é uma honra para nós da Imprensa Oficial. Estamos expandindo a atuação para poder atender cada vez mais às demandas gráficas do Poder Executivo com menor preço, rapidez e alta qualidade”, conclui Aufiero.

As obras na Maternidade Balbina Mestrinho fazem parte do pacote de ações do programa “Saúde Amazonas”, que está reestruturando e modernizando a saúde no Estado. Já a ampliação dos serviços da Imprensa, assim como firmá-la efetivamente como a gráfica oficial do Governo do Estado, é uma das principais metas firmadas para o órgão, que em 2020 completou 128 anos.

FOTOS: Divulgação/IOA