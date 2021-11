AMEAÇAS DE CHACHINA NA ESCOLA ALVARO MAIA TEVE DESDOBRAMENTO E REUNIÃO COM OS PAIS EM HUMAITÁ

A diretora da unidade escolar convocou reunião de todos os pais de alunos para tratar sobre as ameaças de chachina aos estudantes da escola estadual Alvaro Maia.

O encontro aconteceu no auditório da escola e teve a presença do delegado de policia civil Mario Melo, que expôs aos pais presentes, que os infratores que criaram um grupo no instagram e facebook amedrontando todos os alunos sobre uma possível execução na entrada dos estudantes.

Durante o encontro, diversos temas foram abordados, mas sempre focado na identificação dos responsáveis pelo terror pelo qual todos ainda estão passando.

O delegado Mario Melo disse que, identificou três autores das ameaças, sendo dois da escola Alvaro Maia e um do Colégio Patronato Maria Auxiliadora, e que todos os tres sao menores de idade.

Apos a reunião ocorrida, ficou decidido que, os estudantes serão punidos de forma severa pelo ato criminoso sendo expulsos das unidades em que estudam.

Mesmo diante do esclarecimento e das medidas adotadas, pais e alunos ainda estão preocupados e não escondem o medo provocado pelos colegas.

Tudo não passou de um grande “trote mal intencionado”, porém ainda teremos efeitos colaterais por muitos dias, após todo esse mal está provocado pelos três irresponsáveis.

A diretora da escola Alvaro Maia disse que tomou todas as medidas possíveis na apuração e identificação dos responsáveis, e sugere aos pais que, orientem seus filhos a retornarem as aulas normais.

BY ACRITICA DE HUMAITÁ