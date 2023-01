Ambulatório Egressos recebe novos pacientes da capital e interior do Amazonas

O ambulatório de Egressos, da Policlínica Codajás, unidade de saúde da Secretaria de Estado de Saúde (SES-AM), recebeu, nesta quinta-feira (12/01), no auditório Raimunda Souza Mendes, 31 novos usuários da capital, que tiveram alta do programa Pé Diabético. Agora esses pacientes passarão a receber consultas com uma equipe multidisciplinar formada por enfermeiras, médico vascular, fisioterapeuta, nutricionista e psicólogo.

A enfermeira responsável pelo programa, Priscila Soares, explica que a procura pelo programa também é comum por pacientes oriundos de outros municípios e até de outros estados.

“Aqui eles encontram atendimento especializado, que não possuem em outras localidades. Eles são atendidos por uma equipe que cuida desde os curativos, passando pelas consultas, até a alta médica”, destacou Priscila.

Durante a ação, cada especialista tem a oportunidade de se apresentar aos futuros pacientes e explicar aos usuários os procedimentos que serão adotados a partir das consultas, bem como cada paciente tem a oportunidade de tirar dúvidas sobre o acompanhamento com estes profissionais.

O diretor da Policlínica Codajás, Ráiner Figueiredo explica que as consultas que os pacientes receberão não entram via sistema de regulação.

“Por se tratar de pacientes com doenças crônicas, no caso a Diabetes, eles possuem um tratamento diferenciado com uma equipe de atendimento só para eles, recebendo todo suporte do Governo do Amazonas. Isso é tratar a cada um de forma humanizada e proporcionar a eles uma maior qualidade de vida”, declarou.

Os programas Pé Diabético e Ambulatório de Egressos são uma parceria do Governo do Amazonas, SES-AM e Associação Sustentabilidade, Empreendedorismo e Gestão em Saúde do Amazonas (Segeam), e atendem pacientes diabéticos em cinco policlínicas do estado.

Vindo da cidade de Rio Preto da Eva (distante da capital 80 quilômetros), o motorista aposentado, Francisco Maciel, de 71 anos, estava em curativo há um ano no programa Pé Diabético e conta que está esperançoso sobre as novas consultas. “Sou diabético há seis anos e agora curado e bem cuidado, vou iniciar essa nova fase com os médicos para atingir meu objetivo que é ter uma saúde sempre boa”, finalizou.

FOTOS: Islânia Lima/Policlínica Codajás