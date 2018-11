Amazonino inaugura prolongamento da avenida das torres, hoje (30.11) às 9h em Manaus

O governador Amazonino Mendes inaugura, nesta sexta-feira (30/11), às 9h, os trechos finais do prolongamento da avenida das Torres. São 11,1 quilômetros, começando na avenida Timbiras (trecho 2); passando pela avenida Noel Nutels (trecho 3); rua “S”, no conjunto Galileia (trecho 4); até chegar no km 20 da AM-010 (Manaus-Itacoatiara), onde termina a nova via.

A cerimônia de inauguração será na nova passagem de nível da avenida Timbiras, no bairro Cidade Nova, zona norte de Manaus.

A obra ganhou impulso em outubro de 2017, no Governo Amazonino Mendes, que concluiu a avenida após cinco anos da assinatura da ordem de serviço, em 2012.

Fonte Chumbo Grosso