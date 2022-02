Amazonense Escolar de Atletismo classifica 24 atletas para Seletiva Nacional em Sergipe

Competição aconteceu na Vila Olímpica e contou com o apoio do Governo do Amazonas

A pista da Vila Olímpica recebeu o Campeonato Amazonense Escolar de Atletismo, reunindo atletas de 16 a 18 anos. A competição que teve apoio do Governo do Amazonas, por meio da Fundação Amazonas de Alto Rendimento (Faar), foi organizada pela Federação Desportista de Atletismo do Estado do Amazonas (Fedaeam) e teve competidores de Manaus, Urucurituba, Iranduba, Manacapuru, barreirinha e Parintins.

“É uma satisfação receber na Vila Olímpica atletas com grande potencial para representar o Amazonas em competições nacionais. O Governo do Amazonas, por meio da Faar, vem realizando visitas ao interior do estado para que possamos oferecer oportunidade aos competidores locais se destacarem em seus esportes”, afirmou Jorge Oliveira, diretor-presidente da Faar.

O Campeonato Amazonense serve como classificatória para a Seletiva Nacional Gymnasiade Escola 2022, que acontece no período de 7 de março a 1º de abril, em Aracaju (SE). Ao todo, foram 24 classificados para representar o Amazonas na Seletiva, que saíram das provas de Corridas Rasas, Corridas Sobre Barreiras, Saltos, Arremesso e Lançamento.

A presidente da Fedaeam, Marleide Borges, ressaltou o apoio da Faar e falou sobre a competição que acontecerá na capital sergipana.

“Com o apoio da Faar, utilizamos o espaço e, mais uma vez, estamos realizando o Campeonato Amazonense Escolar de Atletismo, que classifica os atletas para o Gymnasiade. Os primeiros colocados de cada prova, como a corrida, arremesso, saltos e lançamentos serão convocados para representar o Amazonas nesse evento”, ressaltou Marleide Borges, presidente da Fedaeam.

Destaque – Natural de Manacapuru e integrante do clube Amaesa, a atleta Graziele de Oliveira Mendonça, de 16 anos, destacou-se nas provas de 100 metros, com a marca de 15.2 segundos e nos 200 metros, alcançando os 33.5 segundos, no atletismo.

“Foi difícil chegar até aqui, mas consegui mostrar meu potencial, entreguei um ótimo resultado e agora vou representar o Amazonas na competição nacional, o que é uma grande façanha. Vai ser minha primeira vez e farei todo o possível para dar meu melhor e trazer uma medalha para o nosso estado”, disse Graziele de Oliveira.

Protocolo – Seguindo os protocolos de segurança de combate à Covid-19, previstos na Portaria nº 176/2021, nas praças esportivas administradas pelo Governo do Amazonas, por meio da Faar, com e sem a presença de público em seus eventos, deve ser observado o uso frequente da máscara e o distanciamento social.

