Amazonastur lança site Visit-Amazonas para “vender” o destino Amazonas

A divulgação dos atrativos turísticos do estado ganhou reforço com o lançamento de um novo site promocional da Empresa Estadual de Turismo (Amazonastur), que tem como principal objetivo “Vender” o destino Amazonas no Brasil e no exterior. O site visit-amazonas.com pode ser acessado em três idiomas (Português, Inglês e Espanhol) e faz parte do programa para a retomada do turismo, Amazone-se, lançado pelo governador Wilson Lima em setembro. O programa, além de ações promocionais, prevê também operações para o ordenamento de operadores e prestadores, apoio ao empresariado e obras de infraestrutura na capital e no interior.

No visit-amazonas.com, os interessados em conhecer o Amazonas terão acesso a vídeos, fotografias e diversas informações sobre atrativos do estado como: birdwatching (observação de pássaros), cruzeiros, hotelaria de selva, gastronomia, pesca esportiva, turismo de pesca, de aventura, religioso e, ainda, sobre parques e reservas.

A Amazonastur elencou mais de 20 motivos que facilmente despertam o interesse em conhecer as belezas naturais e os encantos culturais do Amazonas. Passar o dia em um flutuante, comer um x-caboquinho, interagir com os botos e vivenciar a conservação da floresta estão entre os encantos que os visitantes não podem deixar de vivenciar, além dos ícones Teatro Amazonas, Encontro das Águas e um Passeio ao Mercado Adolpho Lisboa, o Mercadão.

“Todo o conteúdo está disponível em três idiomas e o site permite que o usuário baixe todo o material promocional como os 24 municípios que estão no Mapa do Turismo e o Guia Turístico Digital”, destacou a diretora de Marketing da Amazonastur, Ana Cláudia Rego. Sobre cada um dos 24 municípios, há informações em relação aos atrativos e como chegar – via fluvial, aérea ou terrestre.

O Visit-Amazonas disponibiliza ainda uma lista com horário de funcionamento, endereços, telefones e e-mail de consulados. Traz, ainda, informações sobre os Centros de Atendimento ao Turista (CATs) instalados em Manaus e nos municípios do interior, de órgãos e locais de relevância para os visitantes como porto, aeroporto, rodoviária e Delegacia Especializada em Crimes contra o Turista.

Lendas da Cobra Grande, Iara, Boto, Curupira e Muiraquitã, bem como expressões típicas do vocabulário amazonense estão na seção Curiosidades. Há uma área de imprensa para jornalistas enviarem mensagens e terem acesso ao banco de imagens da Amazonastur no Flickr.

Fotos: Janailton Falcão/Amazonastur

Mais informações: Assessoria de Comunicação da Empresa Estadual de Turismo do Amazonas (Amazonastur): Jocilene Chagas (99230-3442) e Cleidimar Pedroso (98259-7463)