Amazonastur e Ministério do Turismo ampliam terminal de passageiros do aeroporto de Barcelos

Região da calha do Rio Negro, onde o município é situado, movimenta mais de R$ 67 milhões por temporada

Um convênio entre o Governo do Estado, por meio da Empresa Estadual de Turismo do Amazonas (Amazonastur), e o Ministério do Turismo (MTur) deu início à obra de reforma e ampliação do terminal de passageiros do aeroporto de Barcelos, a 399 quilômetros de Manaus. A cidade, situada na calha do Rio Negro, é um dos principais destinos de pesca esportiva em rio no Brasil, recebendo cerca de 10 mil turistas por temporada, que ocorre entre setembro e março.

O investimento de R$ 1.329.339,40 faz parte da ação estratégica dos governos federal e estadual para fortalecer o turismo na região Norte, garantindo um atendimento de qualidade para os turistas que visitam a região, além de melhorar a infraestrutura turística da cidade. Os trabalhos iniciaram no mês de março deste ano e estão na fase de mobilização e instalação do canteiro de obra. A previsão é que a conclusão do serviço ocorra ainda este ano.

“Precisamos investir na qualidade da infraestrutura dos nossos produtos turísticos para receber melhor o visitante em nossa região. A reforma do terminal de passageiros é importante, principalmente, por ser o município referência para a prática da pesca esportiva no país. Com a reforma, o turista terá mais qualidade e segurança ao desembarcar na cidade e viver experiências que só aquela região tem a oferecer”, ressaltou o presidente da Amazonastur, Sérgio Litaiff Filho.

O projeto contempla a ampliação dos saguões de embarque e desembarque, e hall de passageiros, a revitalização de toda a instalação elétrica, sanitária e hidráulica, além da instalação de lojas de conveniência, salas de comando de voo e salas para as operadoras de voo, além de novos banheiros. Também será ampliado o sistema de drenagem e modernizada a área de check-in. A área total do terminal sairá de pouco mais de 200 m² para quase 400 m², com mais segurança e conforto aos passageiros.

A estrutura do novo terminal é adaptada para Pessoas com Deficiência (PcD), e terá sinalização de segurança e reforço no sistema de combate a incêndio.

“Nós vamos ampliar e duplicar a quantidade de banheiros, vamos trocar todo o sistema de telhamento, modernizar a fachada, portas, dar uma característica moderna para o terminal”, reforçou a engenheira Patrícia Moreira, chefe do Departamento de Infraestrutura Turística (DIS).

Pesca esportiva – Um levantamento da Amazonastur sobre a pesca esportiva na calha do Rio Negro, realizado entre 2018 e 2019, mostra que o município de Barcelos é responsável por 90% das operações na região. A região compreende os municípios de Santa Isabel do Rio Negro, Barcelos e São Gabriel da Cachoeira e, segundo o levantamento, gera um faturamento estimado em mais de R$ 67 milhões.

