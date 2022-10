Amazonas: Wilson Lima abre 16 pontos de vantagem

Levantamento da Pontual Pesquisas no Amazonas divulgado nesta sexta-feira (14) mostra que o atual governador, Wilson Lima (União Brasil), abriu vantagem de 16 pontos na disputa pela reeleição. Ele soma 58% dos votos válidos, enquanto seu adversário Eduardo Braga (MDB) tem 42%.

De acordo com o levantamento, Wilson Lima ficou com 54,9% dos votos válidos na capital e 61,1% no interior, enquanto Eduardo Braga não passou dos 45,1% dos votos válidos em Manaus e 38,9% nos demais municípios.

A Pontual Pesquisas também apontou que Lula (PT) aparece com 55,8% dos votos válidos, enquanto o presidente Jair Bolsonaro registrou 44,2%. Mas é o atual presidente quem lidera na capital, maior colégio eleitoral do Estado, com 53,9%. No interior, Lula soma 67%.



A Pontual Pesquisas entrevistou presencialmente 1.996 pessoas entre os dias 8 e 10 de outubro e registrou o levantamento sob nº AM 03082/2022 .

A empresa informa que a margem de erro do levantamento é de 2,2 pontos percentuais para mais ou para menos, considerando o intervalo de confiança de 95%.

Fonte: Diariodopoder.com.br