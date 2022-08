Amazonas vence a Portuguesa-RJ e vai encarar o Pouso Alegre na Série D

Amazonas venceu a Portuguesa-RJ por 3 a 2, neste domingo, no Estádio Carlos Zamith, em Manaus, e ficou com a vaga para a Série C. Na ida, o duelo havia acabado 1 a 1, no Rio de Janeiro. O time amazonense será adversário do Pouso Alegre nas semifinais da Série D. Assim como o rival, os mineiros garantiram o acesso.

Os gols foram marcados ainda no primeiro tempo, o primeiro por Yuri, de cabeça, após cobrança de escanteio, e o segundo por Rafael Tavares, após cobrança de falta de Miliano. O terceiro, por fim, foi de Ruan, que precisou passar por validação do VAR.

Os dois tentos da Lusa carioca foram marcados no segundo tempo por Luan, aos 22 e aos 46 minutos, mas não foi o suficiente.