Amazonas sai na frente, mas cede empate contra o Lagarto-SE

Ruan marcou o gol do time amazonense no Sergipe. Jogo da volta será no próximo domingo, no Carlos Zamith

No primeiro jogo das oitavas de final da Série d do Campeonato Brasileiro, o Amazonas ficou no empate com o Lagarto-SE. Na tarde deste domingo (7) Ruan abriu o placar para a Onça, no estádio Barretão, mas Bruninho deixou tudo igual para os donos da casa.

Com o resultado, a decisão fica para Manaus. Quem vencer segue com o sonho de acesso para a Série C. A partida da volta será no próximo domingo, às 15h (horário de Manaus), no estádio Carlos Zamith, zona Leste de Manaus.

O jogo começou amarrado, mas com o Amazonas demonstrando superioridade em relação ao adversário. Uma das boas chances criadas pela Onça veio com Italo que, aos 16 minutos, acertou belo chute, que carimbou o travessão do goleiro Careca.

Já os donos da casa, visivelmente nervosos, apostavam em chutes de longa distância. Uma das melhores chances foi aos 21 minutos, quando Lucas fez jogada pela esquerda, foi para o meio-campo e chutou rasteiro na entrada da área, mas a bola passou ao lado do gol do Amazonas.

Ao longo do primeiro tempo, o jogo ficou equilibrado, mas o Amazonas conseguiu virar o jogo a seu favor aos 44 minutos quando abriu o placar. Após Rafael Tavares cruzar da esquerda, Ruan completou para o fundo das redes.

No segundo tempo o Lagarto tentou fazer pressão inicial, mas sem gerar grandes sustos à defesa da Onça. Apesar de não ser soberano na partida, o Lagarto conseguiu empatar. Aos 26 minutos, Davi Ceará cobrou escanteio pela esquerda e Bruninho meteu a cabeça na bola para deixar tudo igual.

A partir daí, o ritmo do jogo caiu e apesar das tentativas dos times, o placar seguiu inalterado.