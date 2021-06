Amazonas recebe mais 94 mil doses de vacina contra Covid-19

O Amazonas recebeu, na tarde de domingo (20/06), 94 mil doses de vacinas contra Covid-19, do tipo Oxford/AstraZeneca. O lote foi enviado pelo Ministério da Saúde (MS), por meio do Programa Nacional de Imunização (PNI). O recebimento é referente à 36ª Pauta de Distribuição produzido pela Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) no Brasil.

As doses do imunizante chegaram em um voo que chegou às 14h45 de domingo no Aeroporto Internacional Eduardo Gomes, em Manaus. O transporte das doses foi realizado sob esquema de segurança da Polícia Federal até às câmaras frias na sede da Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas (FVS-AM), em Manaus. As doses estão armazenadas em temperatura de 2º a 8º C.

De acordo com o diretor-presidente da FVS-AM, Cristiano Fernandes, as doses estão refrigeradas e devem ser distribuídas nos próximos dias. “Estamos produzindo uma nota informativa que orienta o quantitativo das vacinas para cada um dos municípios do Amazonas”, afirmou.

As vacinas serão destinadas à segunda dose dos grupos prioritários e à complementação da vacinação na população ribeirinha. A definição do público-alvo é feita com base nas diretrizes do MS, de acordo com as etapas de vacinação concluídas no Amazonas.

“A partir da divulgação da nota informativa, as prefeituras municipais poderão realizar o agendamento de retirada dos imunizantes na FVS”, informou a enfermeira Josy Dias, do Programa Nacional de Imunização (PNI) no Amazonas.

Doses aplicadas – Dados parciais do Programa Nacional de Imunização, da FVS-AM (PNI/FVS-AM), apontam que 1.712.964 doses foram aplicadas em todo o estado até este domingo (20/06), sendo 1.187.832 de primeira dose e 525.132 de segunda dose. A informação está disponível no site da FVS-AM, com acesso pelo link https://bit.ly/3gGxSPQ.

FOTOS: Herick Pereira/Secom