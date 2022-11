Amazonas participa do Fórum Nacional de Secretários de Cultura, no Rio Grande do Sul

O Fórum Nacional dos Secretários e Dirigentes Estaduais de Cultura, um dos movimentos mais expressivos no campo da política cultural no país, acontece de quinta-feira a domingo (10 a 13/11), no Rio Grande do Sul. Estarão presentes o secretário de Cultura e Economia Criativa do Amazonas, Marcos Apolo Muniz, o presidente do Fórum Nacional, Fabricio Noronha, e secretários e dirigentes dos 17 estados brasileiros das cinco regiões do país.

Os participantes das diferentes unidades da federação tiveram uma atuação decisiva na articulação dos movimentos nacionais em favor dos trabalhadores da cultura, pela derrubada dos vetos presidenciais às leis Aldir Blanc II e Paulo Gustavo.

Entre outros objetivos, o encontro busca alternativas para avançar nas políticas públicas culturais e ampliar os bens e serviços no setor. Para Marcos Apolo, o fórum acontece diante de um momento favorável no campo cultural, abrindo discussões e reflexões diante de um novo cenário.

“Com a recriação do Ministério da Cultura, um leque de possibilidades se abre para a prática de novos modelos, melhorias no setor e fomento da produção artística nas capitais, nas áreas periféricas e nos municípios”, pontua o secretário.

“A cultura do Amazonas vive um momento de solidez. Em três anos da atual gestão, mais de 1,6 mil projetos foram provenientes de editais lançados pelo Governo do Estado. Ainda conseguimos estruturar o Sistema Estadual de Cultura, realizamos mais de 6,7 mil atividades nos espaços culturais, o que representa mais de 4,5 milhões de pessoas prestigiando os eventos”, destaca Apolo.

O secretário destaca ainda que os resultados expressivos favorecem articulações políticas entre representantes estaduais, a promoção de projetos para classe artística e o fomento à economia criativa no Amazonas.

A “Carta do Rio Grande do Sul”, que resultará do encontro, vai encaminhar um conjunto de propostas para o presente e o futuro da cultura no Brasil, buscando uma pactuação entre os estados-membros do Fórum e o Poder Executivo Federal.

FOTOS: Antônio Lima/Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa