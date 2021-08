Amazonas participa de solenidade do programa Pátria Voluntária, em Brasília

Evento contou com programação alusiva ao Dia Nacional do Voluntariado

O Estado do Amazonas foi representado pela primeira-dama e madrinha do Fundo de Promoção Social e Erradicação da Pobreza (FPS), Taiana Lima, na solenidade alusiva ao Dia Nacional do Voluntariado, realizada na quinta-feira (27/08), em Brasília.

“Ser voluntário requer disposição e amor ao próximo, são pessoas que merecem reconhecimento por abraçarem a causa da solidariedade de maneira espontânea. Ainda nesta semana, iremos realizar uma ação de voluntariado na capital do Amazonas”, destacou Taiana Lima.

Durante o evento, foram compartilhadas pela equipe do Pátria Voluntária ações, resultados e novidades do programa.



A solenidade contou com a participação do presidente da República, Jair Bolsonaro; da presidente do Conselho do programa, Michelle Bolsonaro; da secretária executiva do Pátria Voluntária, Adriana Pinheiro; do ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira; e da presidente da Fundação Banco do Brasil, Eveline Susin.

O evento aconteceu no Palácio do Planalto, com a presença de deputados, senadores, ministros de Estado, conselheiros do Programa Pátria Voluntária, conselheiros do Conselho de Solidariedade, membros da Aliança pelo Voluntariado, parceiros, Organizações da Sociedade Civil e de servidores do Pátria Voluntária e da Casa Civil.

Voluntariado – O Pátria Voluntária é um programa nacional de incentivo ao voluntariado, vinculado ao Ministério da Cidadania, que fomenta a prática do voluntariado como um ato de humanidade, cidadania e amor ao próximo. O programa propõe projetos e iniciativas que estimulem o engajamento do setor público, do setor privado e das organizações da sociedade civil em práticas voluntárias.

Em 2020, o Amazonas recebeu o prêmio Amigos do Pátria Voluntária, que levou o estado ao 7º lugar no ranking do programa, com atendimentos de apoio às Organizações da Sociedade Civil (OSCs). Atualmente, cerca de 50 instituições da capital amazonense estão inscritas no Pátria Voluntária. Outras entidades interessadas em participar do programa, podem fazer a sua inscrição pelo site www.patriavoluntaria.org.

FPS – O Fundo de Promoção Social e Erradicação da Pobreza atua fomentando projetos autossustentáveis, de geração de emprego, renda e inclusão social, que garantem os direitos dos idosos, crianças, adolescentes, pessoas com deficiência e pessoas em situação de vulnerabilidade social e econômica.

FOTOS: Divulgação