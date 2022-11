Amazonas está na presidência do Conselho Nacional de Secretários de Administração

O titular da Secretaria de Administração e Gestão do Amazonas (Sead Amazonas), Fabrício Rogério Cyrino Barbosa, foi eleito nesta terça-feira (22/11), presidente do Conselho Nacional de Secretários de Administração (Consad), colegiado que reúne representantes de todos os estados brasileiros e do Distrito Federal. A Direção é composta por um presidente, primeiro e segundo vice-presidentes e um Conselho Fiscal, integrado por três membros.

Dessa forma, Bruno Magalhães D’Abadia deixa a presidência do Conselho após uma gestão pautada na disseminação de boas práticas para a gestão pública. Além disso, a secretária de Administração do Estado da Paraíba, Jacqueline Gusmão, foi definida como primeira vice-presidente do Consad e o secretário de Planejamento e Gestão do Mato Grosso, Basílio Bezerra, foi escolhido como segundo vice-presidente.

Para o Conselho Fiscal, os votos foram para o secretário da Administração da Bahia, Edelvino Goes; e para o secretário de Administração e da Previdência do Paraná, Elisandro Frigo.

Atualmente, Fabrício Barbosa, como membro Conselheiro, coordenava o Grupo de Trabalho (GT) de Concessões e Parcerias Público Privadas (PPPs). Ao todo, secretários e técnicos estaduais atuam em 10 GTs.

“Vamos manter o belo trabalho desenvolvido pelos secretários anteriores, o Fabrício Marques e o Bruno D´Abadia. Iremos trabalhar para avançar em diversos pontos, em especial nas articulações políticas, reforçando o protagonismo do Consad junto às políticas públicas relacionadas à gestão, governança e no uso de ferramentas tecnológicas para compartilhamento de boas práticas”, destacou o secretário Fabrício Barbosa.

A eleição do titular da Sead Amazonas foi realizada durante o 124º Fórum Nacional de Secretários de Administração, realizado na segunda-feira e nesta terça-feira (21 e 22/11), em São Paulo. A programação contou ainda com o lançamento do Book de Transição, na Bolsa de Valores (B3).

O Book de Transição é resultado de um amplo trabalho desenvolvido pela presidência e os Grupos de Trabalho do Consad, que atuam em diversas áreas como transformação digital, saúde e segurança do servidor, concessões e PPPs, gestão de pessoas, ativos e patrimônio, compras públicas, entre outras. Diante disso, o documento reúne um conjunto de diretrizes e boas práticas para a gestão pública. O Book é uma realização do Consad em parceria com o Centro de Liderança Pública, Fundação Dom Cabral e Movimento Vamos.

Consad

O Conselho Nacional de Secretários de Administração (Consad) é uma entidade de direito privado, sem fins lucrativos, com sede em Brasília. Em todas as suas frentes de trabalho atua na promoção de melhorias na gestão pública com foco em resultados e voltados para o bom atendimento ao cidadão.

Criado em 2000, fortaleceu-se ao longo dos anos, pautado por um ambiente de trabalho plural e multipartidário, sendo propício ao debate e ao desenvolvimento da administração pública estadual, mantendo espaços permanentes de troca de experiências e de discussão sobre boas práticas de gestão pública.

Os secretários de Estado de Administração do país promovem encontros periódicos, visando a troca de experiências e a busca de soluções criativas para o aperfeiçoamento da gestão pública no Brasil.

O presidente eleito do Consad, Fabrício Rogério Cyrino Barbosa, é formado em Segurança da Informação pela Universidade Católica de Brasília. Tem MBA em Tecnologia para Negócios: AI, Data Science e Big Data.

FOTOS: Divulgação Consad / Sead Amazonas