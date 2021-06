Amazonas é eleito para presidir Fórum de Secretários do Meio Ambiente da Amazônia Legal

Estado, por meio da Sema, irá liderar a conferência por um ano; iniciativa é conduzida pela Força-Tarefa de Governadores para o Clima e Florestas

O Estado do Amazonas foi eleito presidente do Fórum de Secretários do Meio Ambiente da Amazônia Legal. A escolha ocorreu nesta quinta-feira (24/06), durante a reunião presencial do fórum junto ao Comitê Diretivo da Força-Tarefa dos Governadores para o Clima e Florestas (GCF Task Force), em Brasília.

O Fórum de Secretários da Amazônia Legal é um dos espaços mais importantes onde gestores das pastas de meio ambiente da região debatem pautas coletivas e articulam uma atuação em conjunto contra os desafios ambientais da maior floresta tropical úmida do mundo.

O Amazonas foi eleito democraticamente, pelos secretários do Fórum, para presidir o grupo por um ano, com possibilidade de recondução por mais um ano. O secretário de Estado do Meio Ambiente, Eduardo Taveira, é quem estará à frente da conferência. A vice-presidência, por sua vez, passa a ser assumida pelo secretário da pasta ambiental do Maranhão, Diego Rolim.

“O fato de termos sido eleitos para exercer este mandato é extremamente significativo, porque nós estamos amadurecendo o nosso sistema de meio ambiente. Temos inúmeros desafios pela frente, mas, ao mesmo tempo, os modelos que a gente vem implementando de gestão de Unidades de Conservação e no avanço de cadeias produtivas sustentáveis respaldam o Estado para assumir a liderança desse grupo nesse momento”, pontuou.

Com a eleição, Taveira substitui Mauren Lazzaretti, secretária do Meio Ambiente de Mato Grosso, que ocupava o posto até então. Ele destacou o empenho da secretária no fortalecimento do Fórum. “Quero agradecer ao grande trabalho da presidente Mauren, que conseguiu nos unir e ampliar nossa participação política nos mais diferentes espaços de debates em prol da nossa agenda”, ressaltou.

A secretária Mauren Lazzaretti, por sua vez, parabenizou o Amazonas pela nova liderança. “Com muita alegria deixei a presidência após dois anos de intenso trabalho em prol da união dos estados da Amazônia para defesa dos nossos interesses comuns e fortalecimento institucional do Fórum dos Secretários de Meio Ambiente. Esse fórum tem coesão e união na defesa de nossas pautas comuns, pontos fortes que certamente se manterão com a nova gestão. Desejo sucesso ao novo presidente e vice-presidente, convicta de que seguiremos unidos na missão”, disse.

À frente do Fórum, Taveira afirma que irá continuar o trabalho que vinha sendo desenvolvido, avançando, sobretudo, na agenda de Pagamentos por Serviços Ambientais (PSA), com a implementação de mecanismos de recompensa financeira por meio da Redução de Emissões por Desmatamento e Degradação Florestal (REDD+), e, ainda, no desenvolvimento sustentável, buscando novas oportunidades de negócios por meio da valorização dos ativos ambientais da floresta.

“Agora seguimos um planejamento estratégico unificado, para implementarmos soluções em conjunto, de maneira que a gente tenha um resultado bom para meio ambiente e para as pessoas, para que elas vejam que investir em conservação ambiental é um passo importante para que a gente possa ter uma nova economia, mais limpa e mais adequada ao mundo”, completou.

Plano de ação – Durante o encontro, realizado de quarta (23/06) a quinta-feira (24/06), os secretários discutiram a preparação do Plano de Ação de Manaus (Manaus Action Plan), documento a ser elaborado pelos países membros do GCF para nortear as ações da força-tarefa pela Amazônia. Os Estados também alinharam suas participações no Fórum Mundial de Bioeconomia, marcado para ocorrer em outubro, no estado do Pará.

FOTO: Divulgação/Sema