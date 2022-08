Amazonas confirma o quinto caso de Varíola dos Macacos “Alerta”

Trata-se de uma mulher entre 20 e 25 anos, que está em viagem de trabalho em outro estado

A Secretaria de Estado de Saúde do Amazonas (SES-AM), por meio da Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas – Drª Rosemary Costa Pinto (FVS-RCP), atualiza, neste domingo (07), a situação epidemiológica da varíola dos macacos (Monkeypox) no Amazonas. Os detalhes estão disponíveis em: https://bit.ly/3de1aXS.

Há um novo caso positivo da doença informado por outro estado. Trata-se de uma mulher entre 20 e 25 anos, que está em viagem de trabalho em outro estado, desde o dia 11 de julho, mas é residente de Manaus. O Amazonas passa a ter 5 confirmações e 5 casos suspeitos da doença.

VS-RCP ressalta que, de acordo com o trabalho de investigação e vigilância que vem sendo realizado, os casos da doença são importados. Ou seja, não há, até o momento, casos confirmados de transmissão autóctone (local). Todos os pacientes confirmados têm histórico de viagem recente.

Situação da Monkeypox

No Amazonas são, até este domingo, doze notificações de suspeitas da doença: 5 confirmados laboratorialmente; 5 suspeitos em investigação pelo Centro de Informações Estratégicas de Vigilância em Saúde de Manaus (CIEVS-Manaus); 2 casos descartados após exame laboratorial.

Atendimento

A FVS-RCP destaca que toda a rede de saúde, incluindo unidades privadas e públicas, da capital e interior, está orientada para realizar atendimento de casos suspeitos de Monkeypox.

