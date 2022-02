Amazonas chega a mais de 100 mil crianças de 5 a 11 anos vacinadas contra Covid-19

Estimativa é de que o estado tenha 566 mil crianças nesta faixa etária aptas a receber vacina

O Amazonas alcançou a marca, até esta segunda-feira (14/02), de mais de 100 mil crianças com idade de 5 a 11 anos vacinadas contra a Covid-19. Os dados são da Fundação de Vigilância em Saúde Dra. Rosemary Costa Pinto (FVS-RCP).

A estimativa do Ministério da Saúde é de que o estado tenha 566 mil crianças nesta faixa etária aptas a receber a vacina para prevenção ao novo coronavírus. No geral, 101.276 doses em crianças de 5 a 11 foram aplicadas, sendo 78.617 na capital e 22.659 aplicadas no interior.

“O avanço da vacinação contra a Covid-19 em crianças é extremamente importante para enfrentarmos a pandemia e garantir a proteção de todos, especialmente com o retorno das aulas 100% presenciais. Os imunizantes passam por rigoroso processo de avaliação e são aprovados pela Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária)”, afirma Anoar Samad, secretário de Estado de Saúde.

Atualmente, todos os municípios possuem doses distribuídas pela FVS-RCP para a aplicação das doses infantis, sendo de responsabilidade das prefeituras a operacionalização da aplicação.

De acordo com a diretora-presidente da FVS-RCP, Tatyana Amorim, o avanço na vacinação do público infantil é um desafio. “Aos pais e responsáveis, estamos reforçando estratégias para facilitar o acesso à vacinação contra a Covid-19, então aproveite e vacine sua criança”, reforçou Tatyana.

Monitoramento – A aplicação das doses infantis é acompanhada pela FVS-RCP, apesar de ainda não terem sido inseridas nos sistemas oficiais do Ministério da Saúde. Técnicos da fundação auxiliam as secretarias municipais de saúde na inserção dessas informações para atualização dos dados.

FOTOS: Arthur Castro/Secom, Drance Jézus/Seduc-AM e Rodrigo Santos/SES-AM