Amazonas atualiza boletins da Covid-19, Mpox e vacinação nesta segunda-feira (05/12)

A Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas – Drª Rosemary Costa Pinto (FVS-RCP), vinculada à Secretaria de Estado de Saúde (SES-AM), atualiza, nesta segunda-feira (05/12), os boletins de Covid-19, Mpox e vacinação no estado.

A situação epidemiológica da Covid-19 registra o diagnóstico de 41 novos casos de Covid-19, totalizando 623.921 casos da doença. Um (1) óbito foi confirmado por critérios clínicos, de imagem, clínico-epidemiológico ou laboratorial, com o total de 14.402 mortes pela doença.

Neste informe, o quadro atual da Mpox não apresenta alteração, permanecendo com 715 notificações, das quais 314 casos confirmados, 368 descartados, 29 suspeitos e 4 prováveis. Não há registro de óbito pela doença.

Dados parciais do Programa Nacional de Imunização apontam que 8.473.839 doses foram aplicadas em todo o estado até esta segunda-feira (05/12), sendo 3.342.641 de primeira dose, 2.821.171 de segunda dose, 74.525 com dose única, 1.639.101 de 1ª dose de reforço e 596.401 de 2ª dose de reforço.

Todas as informações são atualizadas diariamente e estão disponíveis no site da FVS-RCP, no endereço www.fvs.am.gov.br.

ARTE: Divulgação/FVS-RCP

FOTO: Quézia Pinheiro/FVS-RCP