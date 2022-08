Amazonas-AM 2 x 1 Juventude Samas-MA – Com emoção, Ítalo garante Amazonas na próxima fase

Com resultado, o Amazonas vai jogar a próxima fase diante do Lagarto de Sergipe

Italo marcou os dois gols que deram a vaga ao time da região Norte, sendo o segundo aos 50 do segundo tempo

Manaus, AM, 31 (AFI) – De forma dramática, com um gol aos 50 minutos do segundo tempo, marcado pelo artilheiro Ítalo, o Amazonas venceu por 2 a 1 o Juventude, do Maranhão, no estádio Carlos Zamith, em Manaus e garantiu vaga para as oitavas de finais do Brasileiro da Série D . O atacante foi o destaque e marcou duas vezes, primeiro aos 13 do primeiro e o gol da vitória no finalzinho, enquanto que Rodrigo aos 22 minutos do período inicial acabou fazendo o gol do Samas.

No primeiro jogo, realizado no Pinheirão em São Mateus do Maranhão, o Samas ficou no 0 a 0 com a Onça amazonense. Com resultado, o Amazonas vai jogar a próxima fase diante do Lagarto de Sergipe, que eliminou o Sousa-PB, com dupla vitória 2 a 1 e 1 a 0.

EMPATE INICIAL

O Amazonas começou pressionando e logo aos três minutos, Christian mandou para fora; o Juventude respondeu em chute de Gustavo Costa. O jogo estava movimentado e com várias chances criadas, e aos 13 minutos saiu o gol inicial da Onça: Luizinho fez um bom passe para Italo que e com categoria acabou abrindo o placar, 1 a 0. No entanto o Samas não se abalou e foi pra cima. E empatou aos 22 numa falta cobrada por Rodrigo Sá, 1 a 1. O jogo melhorou ainda mais e aos 30, Rodrigo Sá quase fez o segundo. E o primeiro tempo terminou assim em Manaus

GOL DRAMÁTICO DA ONÇA NO FIM

No segundo tempo o jogo não perdeu o ritmo e a onça amazonense chegou duas vezes logo no início, Com Ítalo e também Vitinho, além de Tavares nos dez minutos iniciaus. A opressão amazonense só cresceu e Vitinho perdeu logo depois outros gols; aos 20 foi a vez de Tavares tentar para o time casa perdendo gol incrível cara a cara com o goleiro do Sama.

Na base do abafa, aos 23, Lucão quase marcou. E aos 35, o Amazonas acertou a trave do Juventude. A decisão dava toda pinta que iria aos penais. Mas nos acréscimos, aos 50 minutos, Ítalo recebeu um bom passe, e com tranquilidade tirou do goleiro do Juventude, 2 a 1 em Manaus. Teve ainda tempo para a expulsão de Cris, do Samas aos 48. E ficou nisso, com vaga garantida pelo Amazonas.

PRÓXIMOS JOGOS

Nas oitavas o Amazonas pega o Lagarto-SE. Enquanto isso o Juventude se despede e pensa no Maranhense de 2023.