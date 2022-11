Alunos do Curso de Formação da Polícia Civil do Amazonas visitam CICC

Uma turma com cerca de 40 alunos do Curso de Formação da Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), com habilitação para o cargo de investigador de polícia, estiveram no Centro Integrado de Comando e Controle (CICC) na tarde de quinta-feira (03/11). Eles conheceram parte das instalações do local e algumas ferramentas da Segurança Pública que serão utilizadas por eles futuramente.

Durante a visita, que faz parte da disciplina de Telecomunicação do curso, os alunos puderam conhecer detalhes do Paredão, sistema de videomonitoramento que atua com 500 câmeras espalhadas em pontos estratégicos de Manaus. Ao longo da explanação sobre o sistema, eles puderam entender como funciona a ferramenta na prática, além de ter contato com os profissionais que atuam no Cerco Inteligente e no Centro Integrado de Operações de Segurança (Ciops).

De acordo com a investigadora e instrutora da disciplina, Déborah Meskau, na sala de aula os alunos estão aprendendo, na teoria, sobre as pessoas que podem ajudá-los no dia a dia. Com a visita, a proposta é de que eles pudessem ter uma noção do trabalho policial realizado internamente.



“Trazendo-os aqui, eu queria que eles vislumbrassem a parte in loco como seria a estrutura da Polícia Civil dentro do CICC. Aqui eles puderam ter ideia com o que eles vão poder contar, quais ferramentas eles vão poder utilizar para ajudar a população e elucidar crimes”, explicou Déborah.

Para o aluno do curso, Fábio Moraes, a exemplificação prática da disciplina foi bastante proveitosa. “Para a gente foi de extrema importância e uma empolgação muito grande também para fazer parte da vivência disso aqui todos os dias. Estou muito feliz de fazer parte deste momento”, relatou.

Na segunda-feira (07/11), uma turma do curso com habilitação para o cargo de delegado de polícia também visitará as instalações do CICC.

FOTOS: Tarcísio Heden/SSP-AM