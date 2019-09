Alok busca liderança na reta final das votações para o Top 100 da DJ Mag

Amanhã, dia 18 de setembro, termina o período de votações para a famosa lista dos 100 melhores DJs segundo a revista britânica especializada DJ Mag. Alok, o artista brasileiro mais ouvido no mundo, está entre os favoritos na pesquisa. Em suas redes sociais, o DJ tem entatizado bastante a campanha para a reta final das votações. Para votar e garantir a liderança de Alok basta acessar o link: votealok.com. Outra novidade na carreira de Alok é o lançamento do single “Table For 2“, em parceria com o cantor Iro. A previsão para lançamento é no dia 27 de setembro nas principais plataformas digitais juntamente com um videoclipe onde Alok e Romana serão protagonistas juntos pela primeira vez. Na mesma data, Alok será atração principal no palco principal do Rock In Rio e fará uma apresentação especial com a presença confirmada de Iro, tocando a música pela primeira vez para um público estimado em mais de 100 mil pessoas.