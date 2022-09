“Algo novo para amar”; Maluma faz publicação enigmática após Anitta dar unfollow no namorado e aumentar rumores de término

Os rumores de término entre Anitta e seu namorado, Murda Beatz, voltaram a ganhar força após a cantora brasileira apagar as fotos ao lado do produtor musical em seu feed do Instagram. Além disso, os indícios ficaram ainda mais fortes quando os fãs notaram que Murda levou unfollow da cantora.

Na tarde de ontem (6), a artista chegou a fazer um desabafo em seu Twitter sobre se sentir usada pelas pessoas. Sem dar muitas explicações, Anitta se mostrou chateada com alguma situação: “Se sentir usada é uma bost*”, desabafou deixando os seguidores preocupados.

Os boatos repercutiram ainda mais quando, no mesmo dia, o cantor Maluma fez uma publicação enigmática em seu Instagram Stories. Na imagem, o latino aparece tomando um chá e junto com ele uma mensagem aparecia: “Encontrar algo novo para amar hoje” junto de alguns emojis pensativos.

Vale lembrar que a amizade de Anitta e Maluma sempre foi bastante “shippada” por seus fãs, se tornando mais forte quando a dupla reatou a amizade após terem brigado publicamente. Anitta e o astro do reggaeton chegaram a lançar uma música juntos no último mês.

