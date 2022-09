“Algo bem confuso”; Após 25 anos, Rivaldo abre o jogo e revela ‘segredos’ de sua chegada ao Barcelona

O Barcelona é um dos clubes com uma das maiores histórias do futebol mundial e isso se deve muito ao fato dos grandes nomes que vestiram a camisa do time. Um deles é o ex-jogador Rivaldo, que assim como Neymar, Ronaldo Fenômeno e Ronaldinho, marcaram o nome do Brasil na história do Clube catalão.

Nesta semana, a chegada de Rivaldo ao Barcelona está completando 25 anos (o brasileiro se junto ao Barça em 1997), e a Betfair, empresa referência no mundo das apostas, a qual o ex-camisa 10 é embaixador, conseguiu uma entrevista exclusiva com o craque, que contou que sua ida aos Culés foi inesperada.

“Eu lembro esse dia como algo bem confuso e muito rápido, eu estava muito feliz e decidido a continuar no La Coruña por mais uma temporada, porém, fui contatado por um empresário num dia em que disputamos a final do Torneio Teresa Herrera com o objetivo de eu fazer minhas exigências para assinar com o Barcelona. Uma hora depois disso, me disseram que o Barcelona tinha aceitado e que precisava assinar o compromisso“, disse o jogador.

Ao chegar ao Barcelona, Rivaldo tinha em suas mãos a complicada missão de ‘preencher’ a vaga deixada por Ronaldo, que havia acabado de se juntar à Inter de Milão, mas o brasileiro sempre deixou claro que seria impossível, pois são dois jogadores com características muito diferentes.