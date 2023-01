Alfredo da Matta e SES-AM dão início a diagnóstico geral para garantir melhorias no atendimento

A Fundação Hospitalar Alfredo da Matta (Fuham), instituição vinculada à Secretaria de Estado de Saúde (SES-AM), deu início, na manhã desta segunda-feira (16/01), ao processo de um grande diagnóstico da instituição, que é responsável pelas ações de prevenção e atendimento a pacientes de Hanseníase, dermatologia clínica em geral, IST/HIV/Aids e cirurgias dermatológicas, bem como atendimento a pacientes com câncer de pele no estado do Amazonas.

Representantes técnicos da SES-AM foram recebidos pelo diretor-presidente da Fuham, médico Carlos Chirano, acompanhado do diretor-técnico e gestoras das áreas de enfermagem e dermatologia. As primeiras ações para fechar o diagnóstico serão levantar o déficit de pessoal e uma avaliação de toda a estrutura do prédio. Esses levantamentos devem estar prontos até a primeira quinzena de fevereiro.

Na conversa, pontos como o retorno ao atendimento por videoconferência, cirurgias dermatológicas, atendimento especializado a indígenas e a facilitação do acesso do paciente aos atendimentos foram discutidos. “Tudo isso está dentro do nosso objetivo maior que é melhorar o atendimento ao nosso usuário final”, destacou o presidente da Fuham, Carlos Chirano.

Na equipe da SES, estavam representantes do Sistema de Regulação (Sisreg), que organiza as consultas e demais atendimentos para a população, da gerência de enfermagem, do atendimento de urgência e emergência e de políticas de Saúde. Foi a primeira reunião da SES com a nova gestão da Fuham que tomou posse no último dia 12.

“Foi uma tentativa de mostrar para SES a nossa situação atual. O retrato de como o Alfredo da Matta está na Saúde do Estado e as deficiências, assim como a importância das parcerias para nos colocar no papel que sempre ocupamos, que é cuidar da hanseníase e da parte de doenças dermatológicas, como sempre cuidamos”, afirmou o diretor-técnico da Fuham, médico Renato Cândido.

Os profissionais da SES-AM ouviram, nessa primeira conversa, uma descrição geral da situação da Fuham. Um dos itens ressaltados foi o compromisso, anunciado pelo secretário de Saúde do Amazonas, Anoar Samad, no dia da posse de Carlos Chirano, de dar apoio à revitalização da Fundação Alfredo da Matta.

“É muito importante a gente fazer esse diagnóstico. Estamos com uma nova gestão aqui na Fundação (Alfredo da Matta) e a secretaria tem interesse em continuar modernizando a rede de assistência à Saúde. O objetivo sempre é modernizar. Integrar a rede de assistência à Saúde com aquilo que a Fundação já faz e tem um histórico de políticas de Saúde muito forte”, afirmou Lindinaldo Gomes, secretário-adjunto para Políticas de Saúde da SES.

