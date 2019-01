Alexandre Perote assume legislativo municipal em Humaitá

Em uma noite solene, neste primeiro dia de 2019 o ‘novo presidente da Câmara Municipal de Humaitá, Alexandre Perote, tomou posse e deve gerir o legislativo pelos próximos dois anos, 2019 a 2020.

A solenidade contou com a presença de diversos convidados, dentre os quais destacamos o prefeito do município Herivaneo Seixas. O prefeito, os vereadores e o novo presidente, discussaram diversos assuntos pertinentes a nova mesa diretora desejando sucesso a Alexandre Perote.

O prefeito Herivaneo disse que, o legislativo nas mãos de Alexandre Perote é a continuidade de uma nova parceria, pois o executivo precisa do legislativo para governar é trazer obras públicas para o bem de todos!

Alexandre Perote disse que fiscalizar e ajudar o prefeito a governar é dever do parlamento que vai usar suas prerrogativas para aprovar leis e projetos que tragam benefícios a sociedade humaitaense, Alexandre, agradeceu o apoio de todos os vereadores, de seus familiares, em especial seu irmão Junior Perote é demais amigos, o novo presidente destacou ainda a importância da imprensa local, com a qual espera oportunizar informações sobre os trabalhos do legislativo. Alexandre citou ainda que vai levar os vereadores pra mais próximo do povo realizando sessões itinerantes a ser realizadas em diversas partes escolhidas futuramente. Alexandre encerrou agradecendo a Deus, pedindo sabedoria para tomar decisões certas que atendam aos anseios do povo!

A sessão de posse foi encerrada com um delicioso coffee breack servido aos presentes.